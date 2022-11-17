Врач предостерегла от избыточного употребления лекарств от простуды

В состав растворимых комбинированных препаратов от гриппа и простуды входит сахар и ароматизаторы. Это сделано для улучшения вкуса лекарств. Но из-за добавок у некоторых людей появляется слишком легкомысленное отношение к таким препаратам. Об этом радио Sputnik рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

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По словам врача, некоторые ошибочно полагают, что это лишь сладкая шипучка со вкусом различных фруктов, а в результате пьют такие препараты в огромных количествах. Чрезмерное употребление подобных лекарств может навредить, сказала терапевт. В комбинированных средствах от простуды имеется парацетамол. Он в больших количествах токсичен для печени.