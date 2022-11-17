Врач назвал снижающий давление напиток

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал напиток, употребление которого может снижать артериальное давление. По его словам, таким свойством обладает кефир. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Гинзбург рассказал, что кефир является классическим пробиотиком, который восстанавливает микрофлору. «При постоянном применении мы воспроизводим нашу хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды», — пояснил он. Причем некоторые бактерии встречаются только в кефире, отметил врач.

По словам специалиста, хорошие бактерии не дают размножаться плохим, так называемым факультативным бактериям, которые производят массу токсинов, вызывающих постоянное отравление организма и воспаление. «И как результат этого воспаления, развивается метаболический синдром, одним из проявлений которого является гипертония», — заключил эксперт.