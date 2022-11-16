На эти 4 болезни указывает боль в правой верхней части живота

Боль в животе может стать предупреждающим симптомом нескольких заболеваний. Всего их четыре.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В большинстве случаев боль в животе не указывает на серьёзную болезнь. Но всё же перестраховаться стоит. Особенно если это боль, которая возникла в верхней правой части живота.

Изжога

Это состояние считается не опасным. Тем не менее оно довольно неприятное: человек может ощущать жжение в груди, боль в верхней части желудка, кислый привкус во рту. Обратитесь к врачу, если вы заметили у себя также следующие симптомы: рвота, усталость, трудности с глотанием, потеря веса, ощущение комка в желудке.

COVID-19

Однако исследования показывают, что этот симптом при ковиде встречается довольно редко.

Жировая болезнь печени

Она может быть связана с большим количеством факторов, включая употребление алкоголя. Боль в животе при этой болезни появляется уже на поздней стадии: когда возникает фиброз.

Рак