Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
2 часа назад

Пять важных фактов об опухолях головного мозга

Ferra.ru

Многих из нас пугает возможность когда-нибудь обнаружить у себя опухоль мозга. Поэтому не лишним будет ознакомиться подробнее с особенностями этого состояния.

Пять важных фактов об опухолях головного мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доктор медицинских наук и заведующий отделением медицинской нейроонкологии в RUSH Шон Гримм перечислил пять фактов об опухолях головного мозга.

Головные боли - это не всегда главный признак опухоли мозга. Головная боль редко бывает единственным симптомом наличия раковой опухоли в мозге. Среди других симптомов - спутанность сознания, судороги, слабость с одной стороны тела, изменения личности, рвота, трудности при ходьбе, проблемы с речью, слухом или зрением. Мобильные телефоны не связаны с опухолями мозга. Об этом говорят последние научные исследования. Чаще всего опухоли головного мозга при этом встречаются у пожилых.

Сегодня выживаемость людей с опухолями мозга выше, чем несколько лет назад. Это связано с тем, что сейчас пациенту помогает группа специалистов. Это нейроонкологи, нейроонкологи-нейрохирурги, диетологи и др. Показатели выживаемости людей с одним и тем же типом опухоли могут быть разными. Объясняется это тем, что даже одинаковые внешне опухоли могут быть разными на молекулярной основе. Для многих пациентов с опухолями головного мозга важна поддержка. Имеется в виду поддерживающая психотерапия, консультации по вопросам питания и пр.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители