Пять важных фактов об опухолях головного мозга

Многих из нас пугает возможность когда-нибудь обнаружить у себя опухоль мозга. Поэтому не лишним будет ознакомиться подробнее с особенностями этого состояния.

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Доктор медицинских наук и заведующий отделением медицинской нейроонкологии в RUSH Шон Гримм перечислил пять фактов об опухолях головного мозга.

Головные боли - это не всегда главный признак опухоли мозга. Головная боль редко бывает единственным симптомом наличия раковой опухоли в мозге. Среди других симптомов - спутанность сознания, судороги, слабость с одной стороны тела, изменения личности, рвота, трудности при ходьбе, проблемы с речью, слухом или зрением. Мобильные телефоны не связаны с опухолями мозга. Об этом говорят последние научные исследования. Чаще всего опухоли головного мозга при этом встречаются у пожилых.