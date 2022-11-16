Почему "щелкает" челюсть

Челюсть "крепится" с помощью височного нижнечелюстного сустава. Его анатомия предусмотрена таким образом, что он остается всегда подвижным. А как раз по причине подвижности сустава бывает достаточно много патологий. И вся проблема состоит в неправильном анатомическом соотношении структур, его гиперподвижности. Потому что функций у нижней челюсти достаточно много, она находится почти в постоянном движении. Поэтому как только возникает малейшее расхождение, появляется проблема: хрящи начинают контактировать друг с другом, поэтому челюсть начинает "щелкать".



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог