Почему "щелкает" челюсть

Многие не раз сталкивались с внезапным "щелканьем" челюсти во время перекуса или просто при разговоре. "Рамблер" решил узнать у эксперта, с чем связано проявление такой проблемы и опасно ли это. Разобраться в вопросе помог врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.
Причин очень много. Но так как все-таки мы говорим о суставе, это может быть артрит, артроз, последствия стоматологического лечения, любая стоматологическая патология, например, кариес, травмы. Часто бывает просто повышенный тонус мышц. Помимо всего вышеперечисленного, подобное может быть вызвано стрессом и перегрузкам.
При любом раскладе, если вы регулярно сталкиваетесь с такой проблемой, будет нелишним обратиться за консультацией к врачу.