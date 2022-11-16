Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
50 минут назад

Почему "щелкает" челюсть

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Многие не раз сталкивались с внезапным "щелканьем" челюсти во время перекуса или просто при разговоре. "Рамблер" решил узнать у эксперта, с чем связано проявление такой проблемы и опасно ли это. Разобраться в вопросе помог врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.

Почему "щелкает" челюсть
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
Челюсть "крепится" с помощью височного нижнечелюстного сустава. Его анатомия предусмотрена таким образом, что он остается всегда подвижным. А как раз по причине подвижности сустава бывает достаточно много патологий. И вся проблема состоит в неправильном анатомическом соотношении структур, его гиперподвижности. Потому что функций у нижней челюсти достаточно много, она находится почти в постоянном движении. Поэтому как только возникает малейшее расхождение, появляется проблема: хрящи начинают контактировать друг с другом, поэтому челюсть начинает "щелкать".
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Причин очень много. Но так как все-таки мы говорим о суставе, это может быть артрит, артроз, последствия стоматологического лечения, любая стоматологическая патология, например, кариес, травмы. Часто бывает просто повышенный тонус мышц. Помимо всего вышеперечисленного, подобное может быть вызвано стрессом и перегрузкам.

Ученые назвали продукты для снижения стресса

При любом раскладе, если вы регулярно сталкиваетесь с такой проблемой, будет нелишним обратиться за консультацией к врачу.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители