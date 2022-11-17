Врач назвала опасные причины головокружения

Головокружение — не заболевание, а симптом, который возникает при ряде самых разных патологий, вызывая у больного дезориентацию в пространстве. Состояние может возникать внезапно, носить эпизодический характер. В некоторых случаях может возникнуть ощущение движения окружающих предметов по кругу или чувство вращения самого человека, как после длительного кружения на каруселях. Когда головокружение опасно, читайте в нашей новости.

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Головокружение может быть признаком различных серьезных заболеваний, это неприятное ощущение может свидетельствовать даже об инсульте. Но чаще всего головокружения связаны с проблемами в слуховом аппарате.