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1 час назад

Врач назвала опасные причины головокружения

Letidor.ruиещё 1

Головокружение — не заболевание, а симптом, который возникает при ряде самых разных патологий, вызывая у больного дезориентацию в пространстве. Состояние может возникать внезапно, носить эпизодический характер. В некоторых случаях может возникнуть ощущение движения окружающих предметов по кругу или чувство вращения самого человека, как после длительного кружения на каруселях. Когда головокружение опасно, читайте в нашей новости.

Врач назвала опасные причины головокружения
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Головокружение может быть признаком различных серьезных заболеваний, это неприятное ощущение может свидетельствовать даже об инсульте. Но чаще всего головокружения связаны с проблемами в слуховом аппарате.

Другая опасная причина головокружения — аритмия, в этом случае необходима срочная консультация кардиолога. Если головокружение связано с низким артериальным давлением, то достаточно просто поднять его и неприятный симптом исчезнет, сообщает «Москва 24».

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