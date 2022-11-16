Невролог перечислила опасные причины головокружения

"В американской литературе можно встретить протокол FAST. F – это face, лицо. Когда есть перекос лица, например, опущено веко, опущен угол рта. A – это arm, рука. Это когда у нас есть слабость в руке, мы не можем сжать ее, поднять, любая слабость. S – speache, речь. Нарушение речи – очень грозный и опасный симптом при головокружении. И, конечно же, T – это time, время. Надо быстро реагировать. У нас очень короткое ограниченное время для того, чтобы провести специфическую терапию инсульта", – подчеркнула эксперт в интервью программе "Доктор 24".