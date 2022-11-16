Невролог перечислила опасные причины головокружения

В ряде случаев головокружение может быть признаком лабиринтита (воспаления внутреннего уха), аритмии или инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Анна Лацинова.
"Головокружение бывает двух видов. Первое – это системное или вращательное головокружение, когда вокруг человека вращается комната. А могут быть несистемные головокружения, невращательные, когда есть какое-то ощущение покачивания, нестабильности, пошатывания", – отметила специалист.
Если головокружение сопровождается нарушением слуха, это может говорить о серьезной патологии, предупреждает врач.
Головокружение также может предупреждать об инсульте. Однако, как правило, при остром нарушении мозгового кровообращения это не единственный симптом, добавила невролог.
"В американской литературе можно встретить протокол FAST. F – это face, лицо. Когда есть перекос лица, например, опущено веко, опущен угол рта. A – это arm, рука. Это когда у нас есть слабость в руке, мы не можем сжать ее, поднять, любая слабость. S – speache, речь. Нарушение речи – очень грозный и опасный симптом при головокружении. И, конечно же, T – это time, время. Надо быстро реагировать. У нас очень короткое ограниченное время для того, чтобы провести специфическую терапию инсульта", – подчеркнула эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Другая опасная причина головокружения – аритмия. Впоследствии этот недуг может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, предупреждает Лацинова.
Однако головокружения не всегда могут быть опасными. Если такой симптом испытывают молодые люди с низким давлением, то в этом нет ничего страшного. Скорее всего, речь идет об ортостатической гипотензии (характеризуется снижением артериального давления при перемене положения тела), говорит врач.
Неопасные головокружения могут возникать и после приема лекарственных препаратов. Например, таких, как бета-блокаторы или антидепрессанты, продолжает невролог. Кроме того, речь может идти о доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении, которое относится к системному, вращательному виду головокружения.
"Это головокружение, связанное с нашим внутренним ухом. Отолит (кристалл карбоната кальция. – Прим. ред.) попадает в один из полукружных каналов во внутреннем ухе нашего вестибулярного аппарата, и возникает системный сильный приступ головокружения, но он ничем не опасен", – говорит эксперт.
Чтобы исключить анемию, эксперт советует сдать анализ на гемоглобин, ферритин и сывороточное железо.
Если голова кружится на протяжении долгого времени, речь может идти о поражении вестибулярного нерва (вестибулярном нейроните). Это состояние не опасно, но обратиться к врачу все-таки стоит, чтобы решить проблему, заключила Лацинова.