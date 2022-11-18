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4 часа назад

Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа

VN.ru Все новости Новосибирской областииещё 1

Грипп стали регистрировать в Новосибирской области. На днях представители регионального Роспотребнадзора заявили о двух случаях. Как лечить грипп и как при этом не навредить себе, VN.ru рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков и другие специалисты.

Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа
Фото: VN.ruVN.ru

Пандемия коронавируса постепенно уходит из новостных лент, и его место занимают другие вирусы, в том числе грипп – появились сообщения о первых заболевших. Официально объявлено о двух случаях, но практикующие врачи уверяют: случаев, конечно, больше.

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«Их гораздо больше. Это обычная, стандартная ситуация для этого времени года. Грипп есть каждый год», – рассказала VN.ru главный врач детской инфекционной больницы Татьяна Комиссарова.

Болеют гриппом не только те, у кого есть прививка, но и те, кто был вакцинирован, уточняет врач. Прогноз обычно бывает благоприятным. Выздоровление наступает за 5-10 дней в зависимости от степени тяжести и развития осложнений.

О гриппе в этом году мы будем слышать гораздо чаще, чем в прошлом, прокомментировал VN.ru врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Было распространено мнение, что грипп «задавлен ковидом», конечно, оно было ошибочным, просто люди активно соблюдали стандартные противоэпидемические мероприятия, – рассказал врач. – В нынешнем году гриппа точно будет больше, опыт Южного полушария это доказывает».

Надо ли лечить грипп или он проходит сам по себе? Это зависит от тяжести заболевания и наличия либо отсутствия факторов риска у пациента, продолжает Андрей Поздняков. Как правило, гриппом тяжело болеют «дети раннего возраста, пионеры и пенсионеры».

Для того, чтобы при появлении первых симптомов (кашель, чихание, насморк и температура) распознать грипп и назначить специфическую терапию, разработаны экспресс-тесты, выявляющие в мазке из носоглотки вирус гриппа. Но сказать, что они широко используются, нельзя, говорит Поздняков. Это ошибка №1 в лечении гриппа.

Вторая ошибка – необоснованное назначение антибиотиков либо наоборот – несвоевременное их применение при уже развившихся бактериальных осложнениях. «Также нередко наблюдается избыточное применение антипиретиков (препаратов для снижения температуры) с превышением предельных суточных дозировок», – уточняет собеседник VN.ru.

Главный способ защиты от гриппа крайне прост – от заражения ОРВИ в значительной степени защищает маска, а еще лучше – респиратор типа 3М или N95, рассказал VN.ru вирусолог Сергей Нетесов. Но горожане маски используют неохотно.

«У нас народу хоть кол на голове теши. Люди наши считают, что маски не эффективны, – прокомментировал нашему сайта академик РАН. – При этом в странах Юго-Восточной Азии большинство людей начинает носить маски уже при температуре плюс 5 и ниже. И они их носят уже лет 30 с ноября по март: в массовых видах транспорта и общественных местах. При этом болеют ОРВИ намного реже нас».

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,Сергей Нетесов,Татьяна Комиссарова,РАН,Роспотребнадзор,
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