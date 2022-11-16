О каких болезнях говорит тяга к острой пище

Постоянное желание съесть что-то острое может говорить о депрессии, атеросклерозе и проблемах с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина .

По словам эксперта, острая еда провоцирует выработку в организме эндорфинов (гормонов радости). Потребность в такой пище часто возникает при плохом настроении или депрессивном состоянии, отмечает диетолог. Кроме того, тяга к острому может возникать и при атеросклерозе.