Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
18 минут назад

О каких болезнях говорит тяга к острой пище

Москва24

Постоянное желание съесть что-то острое может говорить о депрессии, атеросклерозе и проблемах с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

О каких болезнях говорит тяга к острой пище
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, острая еда провоцирует выработку в организме эндорфинов (гормонов радости). Потребность в такой пище часто возникает при плохом настроении или депрессивном состоянии, отмечает диетолог. Кроме того, тяга к острому может возникать и при атеросклерозе.

"Крови сложно протиснуться по мелким кровеносным сосудам, руки холодные, ноги холодные, и организм невольно пытается улучшить кровообращение за счет острой пищи", – заключила Соломатина.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители