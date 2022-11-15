Назван поражающий ноги признак высокого уровня холестерина

Зачастую высокий уровень холестерина называют «тихим убийцей», поскольку он редко проявляет симптомы. Однако есть признаки, проявляющиеся в ногах, которые могут сообщить о развитии заболевания.

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Накопление холестерина в организме может привести к затвердеванию артерий на ногах и руках. Этот процесс провоцирует болезненные спазмы в мышцах икр или бедер, передает Live24.