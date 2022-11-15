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1 час назад

Назван поражающий ноги признак высокого уровня холестерина

Слово и Дело

Зачастую высокий уровень холестерина называют «тихим убийцей», поскольку он редко проявляет симптомы. Однако есть признаки, проявляющиеся в ногах, которые могут сообщить о развитии заболевания.

Назван поражающий ноги признак высокого уровня холестерина
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Накопление холестерина в организме может привести к затвердеванию артерий на ногах и руках. Этот процесс провоцирует болезненные спазмы в мышцах икр или бедер, передает Live24.

Существуют и другие признаки заболевания периферических артерий. Например, холодные голени и стопы, слабый пульс на ногах, изменение цвета кожи, эректильная дисфункция и медленный рост ногтей.

Болезни и лекарства,
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