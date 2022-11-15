Реальные случаи, когда люди побеждали рак

Вопреки распространённому мнению, диагноз «онкология» — это не конец жизни. Современная медицина вполне успешно справляется с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, чуть сложнее ситуация с запущенными случаями, но и там достаточно много благоприятных исходов. Самое главное — своевременное обследование, верный диагноз и незамедлительное начало терапии. Положительный диагноз — это не приговор, хотя и весьма тяжёлое испытание. Рассказываем о наиболее известных случаях, когда пациенты побеждали рак.

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Медийные пациенты на четвёртой стадии

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Чаще всего, конечно же, в медиаполе попадают известные люди. Наверно, самый широкомасштабный из них — это случай прославленного велоспортсмена Лэнса Армстронга. В 1996 году ему диагностировали рак яичек в последней, четвёртой стадии. Метастазы уже проникли в брюшную полость, лёгкие и даже мозг. Это звучит как воплощение отчаяния.

Однако история известна своим финалом: Армстронг после операции и двух лет изнурительной терапии не только полностью вылечился, но и — удивительно — вернулся в большой спорт. Более того, после этого он семь раз становился чемпионом Тур де Франс. Правда, в 2012 году его лишили всех титулов из-за допинга, но это уже совсем другая история.

Другой пример исцеления после четвертой стадии — яхтсмен Джейсон Макдональд. Когда ему диагностировали рак желудка, лучшее, на что он мог рассчитывать по словам врачей — три месяца жизни. Макдональд воспринял приговор сдержанно и решил провести свои последние недели в кругосветном одиночном путешествии на яхте, надеясь встретить свой конец в море. Однако он мало того, что вернулся спустя несколько месяцев, так ещё и полностью выздоровел. Причиной тому стали суровые морские условия, простая грубая пища и ни намёка на излишества.

В российской медийной среде тоже были подобные случаи. Так, писательница Дарья Донцова обнаружила у себя рак молочной железы на четвертой стадии. Автор многочисленных детективов упала духом, но с поддержкой близких взялась за лечение. Четыре операции, 18 курсов химиотерапии, два с половиной года в клиниках завершились полной победой над недугом. С той поры Донцова регулярно рассказывает о своей борьбе с онкологией, тем самым стараясь внушить зрителям и поклонникам, что опускать руки нельзя ни при каких обстоятельствах.

Своевременность — лучшая тактика

В 59 лет Владимир Познер после обследования в США услышал диагноз «рак предстательной железы». По словам телеведущего, тогда, в 1993 году, ему показалось, что это конец жизни. Однако своевременная операция, а затем тщательная терапия избавили его от болезни. Онкология возвращалась к нему спустя несколько лет, уже в другом виде, но снова Познеру удалось победить рак. По его собственным словам, ни в коем случае нельзя опускать руки, а «самое плохое, что вы можете сделать — это сдаться».

У Светланы Сургановой путь к выздоровлению был куда более тернист: всему виной несвоевременный визит к врачу и обследование. Из-за этого кишечный полип перерос в опухоль, которая стала расти. Лечение заняло целых восемь лет и включило сложную операцию, сепсис, ужасные боли и стому. Тем не менее, ей удалось полностью вылечиться.

Пять раковых опухолей

36-летняя жительница Испании обладает незавидной особенностью: с младенчества в её организме с регулярностью в несколько лет образовывались онкологические опухоли. Из 12 новообразований пять были злокачественными, и все в разных частях тела. Звучит как фильм ужасов, если бы не одна важная деталь: каждая из опухолей практически без последствий исчезала сама по себе.

Всё дело в мутации генов женщины, отвечающих за деление клеток. Ситуация любопытна ещё и тем, что подобная мутация обычно приводит к гибели эмбриона ещё в утробе, а испанка мало того, что пережила эту стадию, так ещё и сама победила пять типов агрессивного рака. Причём живёт вполне полноценной жизнью.

Её случай может стать ключом к серьёзному прорыву в борьбе с онкологией. Сейчас женщина находится под тщательным наблюдением учёных и врачей, а сама она из полос газет может перейти в учебники истории медицины.

Дети переносят онкологию лучше

Известны несколько случаев в одной только Белгородской области, когда у маленьких пациентов диагностировали рак, и впоследствии они успешно излечивались от болезни. Местная жительница по имени Наталья планировала отдавать дочку Настю в частный детский сад. Во время медкомиссии у девочки обнаружили опухоль в почке. Что характерно, накануне семья проходила полное обследование, и ничего подобного в результатах не было.

По словам онкологов, критически повезло, что недуг обнаружили своевременно. Настю прооперировали и долгое время держали на терапии в больнице. Наталья вспоминает об этом времени, как о невероятно тяжёлом психологическом испытании. Сейчас у её дочери всё хорошо, о былом напоминает только шрамик на животе, о самой болезни она не знает — терапия полностью избавила её от онкологии.

Похожая ситуация была у Елены и её сына Захара. Изначально они пришли к врачу с подозрением на грыжу, которая на самом деле оказалась огромной опухолью 8 на 10 сантиметров. Дальше — операция, удаление почки, восемь курсов химиотерапии и 12 месяцев восстановительных процедур в больнице. Было страшно и невероятно тяжело. Однако всё обошлось — сейчас Захар успешно занимается спортивными бальными танцами и плаванием.

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