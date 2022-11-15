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1 час назад

Диетолог рассказала, от каких болезней защитит киви

Москва24иещё 2
Елена Соломатинаэксперт

Регулярное употребление киви поможет защитить организм от простуды и преждевременного старения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала, от каких болезней защитит киви
Фото: М24М24
"В киви очень много витамина C, поэтому его необходимо есть в сезон простудных заболеваний. Недостаток витамина C может привести к недостаточной выработке интерферонов, то есть наших защитников, которые противостоят вирусам", – объясняет эксперт.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог
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Кроме того, витамин C участвует в построении соединительной ткани, а значит, поддерживает здоровье сосудов, сердечных клапанов, костей, сухожилий и связок, добавила Соломатина.

В киви есть лютеин и зеаксантин. Это антиоксиданты, которые очень хорошо укрепляют наше зрение. Вкупе с витамином C и флавоноидами это хорошее средство, укрепляющее зрительный аппарат.

Достаточное количество антиоксидантов, которое содержится в этом плоде, не только защищает витамин С от разрушения, но и препятствуют старению организма, отмечает врач. "Киви предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, заболевания головного мозга, нарушение каких-то когнитивных возможностей, онкологию", – отмечает диетолог.

Кроме того, в киви содержится клетчатка, которая мягко очищает желудочно-кишечный тракт. Часто эти плоды используют как слабительное средство, указала специалист.

"Клетчатка собирает на себя излишки холестерина, желчных кислот, радионуклиды, соли тяжелых металлов", – перечисляет Соломатина.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

В киви достаточно много калия, который оказывает легкое мочегонное действие, тем самым понижая давление. Калий укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки натрия, поэтому очень полезен гипертоникам. Есть в плоде магний. Он расслабляет сосуды, понижает давление и успокаивает.

"Были эксперименты, когда киви использовали перед сном. С одной стороны, он оказывает тонизирующее действие за счет витаминов и антиоксидантов, а с другой стороны – успокаивающее действие. Поэтому человек концентрируется и в то же время его нервная система приходит в надлежащее состояние и ему легче заснуть", – заключила эксперт.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее россиянам напомнили о полезных свойствах, которыми обладает гранат. В частности, этот продукт оказывает на организм человека общеукрепляющее воздействие. Если употреблять гранат на регулярной основе, то можно оградить себя от простудных заболеваний, а также снизить риски развития онкологии.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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