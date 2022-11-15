Россиянам рассказали о скрывающихся за шумом в ушах опасных болезнях

Шум в ушах сам по себе не болезнь, а симптом заболеваний, которые за ним скрываются, пояснили оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вера Шинкаренко и руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. В беседе с «Лентой.ру» они рассказали россиянам, что шум в ушах появляется при высоком артериальном давлении, травме ушной перепонки, неврозе и других опасных и не очень недугах.

Фото: Лента.ру Лента.ру

«По приблизительным подсчетам, шум в ушах хотя бы раз слышал каждый второй человек, — рассказала Малиновская. — Кто-то слышит звон, кто-то — шуршание, кто-то — щелчки. В большинстве случаев шум в ушах не требует лечения и проходит сам, но примерно у одного процента людей состояние остается надолго или навсегда, снижая качество жизни».

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Шум в ушах — тиннитус — симптом других заболеваний, и он может быть связан с проблемами сосудов и рубцами в барабанной перепонке, пояснила Шинкаренко. Проблемы с сосудами возникают, когда кровь плохо доходит до завитка ушной улитки из-за повышенного давления или анемии. Также шум в ушах может возникать из-за тонких рубцов в барабанной перепонке, образовавшихся, например, после отита.

Для диагностики заболевания врачи проводят шумометрия. Лечат тиннитус лекарствами, с помощью барокамеры или установки слухового аппарата.

Однако встречаются и более сложные для диагностики причины шума в ушах: болезни крови или нервной системы, проблемы обмена веществ, побочные эффекты от лекарств и вредных веществ, заболевания суставов и мышц в области головы, добавила Шинкаренко. Также шум в ушах может развиться на фоне тревожного расстройства, стресса или невроза. Если при шуме в ушах есть головокружение, это может быть проявлением нарушения мозгового кровообращения. В этом случае нужно срочно пройти обследование, предупредила врач.