Россиянам рассказали о скрывающихся за шумом в ушах опасных болезнях

Шум в ушах сам по себе не болезнь, а симптом заболеваний, которые за ним скрываются, пояснили оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вера Шинкаренко и руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. В беседе с «Лентой.ру» они рассказали россиянам, что шум в ушах появляется при высоком артериальном давлении, травме ушной перепонки, неврозе и других опасных и не очень недугах.
«По приблизительным подсчетам, шум в ушах хотя бы раз слышал каждый второй человек, — рассказала Малиновская. — Кто-то слышит звон, кто-то — шуршание, кто-то — щелчки. В большинстве случаев шум в ушах не требует лечения и проходит сам, но примерно у одного процента людей состояние остается надолго или навсегда, снижая качество жизни».
Шум в ушах — тиннитус — симптом других заболеваний, и он может быть связан с проблемами сосудов и рубцами в барабанной перепонке, пояснила Шинкаренко. Проблемы с сосудами возникают, когда кровь плохо доходит до завитка ушной улитки из-за повышенного давления или анемии. Также шум в ушах может возникать из-за тонких рубцов в барабанной перепонке, образовавшихся, например, после отита.
Для диагностики заболевания врачи проводят шумометрия. Лечат тиннитус лекарствами, с помощью барокамеры или установки слухового аппарата.
Однако встречаются и более сложные для диагностики причины шума в ушах: болезни крови или нервной системы, проблемы обмена веществ, побочные эффекты от лекарств и вредных веществ, заболевания суставов и мышц в области головы, добавила Шинкаренко. Также шум в ушах может развиться на фоне тревожного расстройства, стресса или невроза. Если при шуме в ушах есть головокружение, это может быть проявлением нарушения мозгового кровообращения. В этом случае нужно срочно пройти обследование, предупредила врач.
Лекарства от тиннитуса не существует, но есть эффективная терапия для облегчения его симптомов. Прежде всего, врач должен понять источник проблемы. Бывает, что установить причину шума в ушах невозможно, пояснила Шинкаренко. В этом случае подбираются специальные слуховые аппараты, которые генерируют сигналы для маскировки патологического ушного шума. Для того, чтобы разобраться в проблеме, следует обратиться к сурдологу и неврологу.