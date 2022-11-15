Врач назвала различия между пищевой непереносимостью и аллергией

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова предупредила, что пищевая аллергия и пищевая непереносимость могут привести к осложнениям.

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Зачастую эти понятия путают и неправильно лечат, отметила она в разговоре с «Известиями».

Пищевая непереносимость — это состояние, при котором человек плохо переносит пищевой продукт из-за неправильной реакции иммунной системы. Симптомы носят скрытый, отсроченный характер и возникают не ранее чем через восемь часов после употребления продукта.

«Основное отличие пищевой аллергии от пищевой непереносимости — количество продукта, который вызывает реакцию. Аллергия всегда вызывается минимальными дозами продуктов-провокаторов, буквально молекула пищи способна вызвать аллергический приступ», — уточнила Сафонова.

Специалист отметила, что оба эти состояния приводят к ухудшению работы многих органов и снижению качества жизни.