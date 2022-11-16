Врач назвал причины кашля по утрам

Кашель по утрам — не всегда повод для расстройства или паники, многие врачи считают его нормальным явлением. Таким образом органы дыхания избавляются от мокроты и активизируют свою ежедневную работу по снабжению организма кислородом. Тем не менее, бывают случаи, когда приступы утренних бронхоспазмов указывают на проблемы со здоровьем. Подробности читайте в нашей новости. Спровоцировать приступы кашля по утрам могут заболевания носоглотки или проблемы с желудком. При синусите или воспалении придаточных пазух носа слизь затекает в дыхательные пути вызывая неприятный кашель.