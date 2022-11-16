Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
28 минут назад

Врач назвал причины кашля по утрам

Letidor.ruиещё 5

Кашель по утрам — не всегда повод для расстройства или паники, многие врачи считают его нормальным явлением. Таким образом органы дыхания избавляются от мокроты и активизируют свою ежедневную работу по снабжению организма кислородом. Тем не менее, бывают случаи, когда приступы утренних бронхоспазмов указывают на проблемы со здоровьем. Подробности читайте в нашей новости. Спровоцировать приступы кашля по утрам могут заболевания носоглотки или проблемы с желудком. При синусите или воспалении придаточных пазух носа слизь затекает в дыхательные пути вызывая неприятный кашель.

Врач назвал причины кашля по утрам
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Специалист отметил, что если кашель не проходит длительное время, то лучше обратиться за консультацией к врачу, который поможет установить его причину, пишет «Москва 24».

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, что делать при длительном кашле у ребенка.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители