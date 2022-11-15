Врач рассказала, как распознать сахарный диабет

14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. Как вовремя распознать это заболевание, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Рутковская, пишет «Парламентская газета».

Фото: Мир24 Мир24

По словам специалиста, риски развития диабета связаны с неправильным питанием, перееданием, малоподвижным образом жизни. Полностью вылечить это заболевание сегодня нельзя, но его можно успешно контролировать.

Видео дня

Эксперт отметила, что у детей симптомы сахарного диабета первого типа неспецифичные. По словам Рутковской, родителей должно насторожить резкое снижение веса у малыша, боли в животе и тошнота. У взрослых другие симптомы сахарного диабета, к ним относятся сухость во рту и учащенное мочеиспускание. Кроме того, часто происходит онемение и покалывание в стопах.

Врач добавила, что в группу риска развития диабета входят люди с отягощенным семейным анамнезом. Другие факторы – лишний вес, высокое артериальное давление, высокий холестерин. Людям из группы риска следует пройти профилактическое обследование. Для этого следует сдать утром натощак анализ крови на глюкозу. При повышенном содержании глюкозы – от 6,1 ммоль/л и выше – пациента отправят на консультацию к эндокринологу. Он порекомендует дальнейшее обследование и при необходимости назначит лечение.

Говоря о профилактике диабета, эксперт призвала соблюдать правила рационального питания, в частности, употреблять меньше сладостей, выпечки, не увлекаться соками и газировкой. По словам эндокринолога, надо обязательно завтракать, так как это снизит риски нарушения углеводного обмена. Завтрак должен составлять 50% суточного рациона, обед – 35%, а ужин – 15%. Кроме этого, необходима регулярная физическая нагрузка.

Ранее диетолог рассказала, что если человеку постоянно хочется пить холодную или ледяную воду, то, вероятно, он страдает несахарным диабетом.