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1 час назад

Врач рассказал о важности витамина D, железа и Омега-3 для здоровья и настроения

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о значении витамина D, железа и вещества «Омега-3» для здоровья и настроения человека.

Врач рассказал о важности витамина D и Омега-3 для здоровья
Фото: unsplashunsplash

В интервью изданию «Вести Подмосковья» доктор пояснил, что признаками их нехватки являются быстрая усталость, раздражение, агрессия и постоянные болезни.

Абакумов отметил, что для подтверждения дефицита витамина Д необходимо сдать анализ 25-ОН, после чего есть рыбу и принимать сам витамин.

«Каждому не хватает витамина Д, для профилактики его точно нужно пить. Только дозировки будут у всех разные. Омега-3. Организм сам не синтезирует этот витамин, поэтому мы обязаны ему помочь», — считает врач.

Он также рассказал, что повышенная усталость может свидетельствовать о недостатке железа в организме.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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