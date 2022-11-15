Врач рассказал о важности витамина D и Омега-3 для здоровья

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о значении витамина D, железа и вещества «Омега-3» для здоровья и настроения человека.
В интервью изданию «Вести Подмосковья» доктор пояснил, что признаками их нехватки являются быстрая усталость, раздражение, агрессия и постоянные болезни.
Абакумов отметил, что для подтверждения дефицита витамина Д необходимо сдать анализ 25-ОН, после чего есть рыбу и принимать сам витамин.
«Каждому не хватает витамина Д, для профилактики его точно нужно пить. Только дозировки будут у всех разные. Омега-3. Организм сам не синтезирует этот витамин, поэтому мы обязаны ему помочь», — считает врач.
Он также рассказал, что повышенная усталость может свидетельствовать о недостатке железа в организме.