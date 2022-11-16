Эксперт рассказал, когда нужно пить антидепрессанты

Не редко пациентам в клинике лечения боли врач назначает антидепрессанты. Многие относятся к приему таких препаратов с настороженностью, а порой даже отказываются от них. Связано это с огромным количеством мифов, устаревшей информации и предубеждений вокруг этих лекарств. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель клиники лечения боли ФНКЦ ФМБА России Игорь Антонов.

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Успех любого лечения, помимо правильно назначенных лекарств, зависит от информированности пациента и его контакта с врачом – чем контакт налаженнее, тем лучше. В таком случае врач быстро и эффективно подберет оптимальную схему терапии, даже сложном случае работы с хроническим болевым синдромом (ХБС).

В борьбе с ХБС специалисты часто назначает различные препараты, относящиеся к группе антидепрессантов. Так как это изученная, эффективная и безопасная схема терапии, подчеркивает Антонов. Ее используют все медицинские центры, специализирующиеся на лечении болевых синдромов.

Например, в медпрактике у пациентов зачастую диагностируется сочетание депрессии и хронического болевого синдрома. Почти у 80% пациентов, обратившихся к врачу с жалобами на хроническую боль, при дальнейшем обследовании обнаруживают те или иные симптомы депрессии. А болевые ощущения, которые человек испытывает продолжительное время, могут привести в будущем к развитию психического недуга.

Но встречается и противоположный сценарий – по нему, депрессия становится триггером хронической боли. Тогда эффективное лечение психического расстройства избавляет пациента от боли даже без использования мощных анальгетиков, уколов или хирургических процедур.