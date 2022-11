Названы главные факторы, повышающие уровень холестерина

Очень важная часть здоровой жизни – регулярные физические нагрузки. При отсутствии тренировок происходит накопление лишних липидов, и результатом может стать атеросклероз. Специалисты советуют для поддержания здоровья уделять физкультуре хотя бы 30 минут в день, сообщает Eat this, not that!