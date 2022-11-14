Названы главные факторы, повышающие уровень холестерина

Известно, что повышенный холестерин приводит к опасным осложнениям и может стать причиной сердечного приступа. Что именно может привести к повышению уровня этого вещества до опасных величин, объяснили специалисты.

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По словам специалистов, есть много причин повышения уровня холестерина в организме. Кроме того, холестерин можно разделить на полезный, необходимый для работы клеток и обменных процессов. А есть вредный холестерин, приводящий к образованию бляшек в сосудах.

Курение – один из негативных факторов, из-за которого уровень «плохого» холестерина повышается, а сам он становится более вязким.

Очень важная часть здоровой жизни – регулярные физические нагрузки. При отсутствии тренировок происходит накопление лишних липидов, и результатом может стать атеросклероз. Специалисты советуют для поддержания здоровья уделять физкультуре хотя бы 30 минут в день, сообщает Eat this, not that!

Сахар тесно связан со снижением объемов «хорошего» холестерина в организме и заменой его на вредный. Поэтому важно контролировать количество продукта в рационе.

Не стоит забывать о здоровой пище с нужным количеством витаминов и минералов. Важно пересмотреть свой рацион в соответствии с современными рекомендациями и стараться придерживаться его постоянно.