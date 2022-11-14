Что лучше йод или зеленка

Детство чуть ли не каждого человека сопровождалось ранами и ссадинами после шалостей и активных игр. Как следствие — вы пол-лета ходите с обильно обработанными зелёнкой или йодом коленками. Вот только всегда возникал спор: а что же лучше — йод или зелёнка? Чем лучше обработать ранки, рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вы удивитесь, но победителя в этом споре не оказалось. Оба проиграли. По словам Беспалова, йод и зелёнка — уже «прошлый век» в медицине. Мало того что это устаревшие препараты, которые могут вызвать раздражение на коже, они уже неактуальны и в качестве антисептика. В целом на фоне современных аналогов оба они неэффективны.

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«В качестве антисептика что одно, что другое — вариант так себе, и выбирать из двух вариантов "так себе" очень сложно. Во-первых, это очень старые препараты, они достаточно серьёзно раздражают кожу. Я уже не говорю, что это неэстетично в каком-то смысле — ходить раскрашенным», — пояснил эксперт.

Помимо испорченной эстетики, у препаратов не очень хороший запах. А когда их наносят на открытые раны (привет, детский кошмар), то ничего, кроме боли, вы не получите.

По словам эксперта, сейчас в аптеках большой выбор современных антисептиков без перечисленных побочных эффектов.

«Они не пахнут, они, как правило, абсолютно прозрачные, они не пачкаются, не вызывают неприятных болевых ощущений и так далее. С точки зрения цены они будут дороже стоить, чем тот же йод или зелёнка. Но те плюсы, которые есть у этих препаратов, перекрывают существующие минусы с точки зрения ценника», — заключил Беспалов.

Но если всё же хочется обрабатывать порезы йодом и не желаете иметь дело с «модой», то лучше отдать предпочтение не традиционным растворам на спирте, а более современным аналогам на основе полимеров. Они меньше раздражают кожу и более эффективны.

Но существуют и более экстравагантные способы останавливать кровь или обрабатывать раны. Особенно если речь идёт о полевых условиях. Но первую помощь всегда нужно уметь оказывать грамотно.