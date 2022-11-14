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1 час назад

Алкоголизм лечат с помощью психоделического вещества из грибов

FBM.ru

Биотехнологическая компания Clairvoyant провела исследование, в котором приняли участие 160 человек (в том числе 50 финнов), имеющих алкогольную зависимость, с целью выяснить, поможет ли лечение псилоцибином сократить употребление спиртных напитков. Подобные научные работы также проводят в Болгарии и Канаде.

Алкоголизм будут лечить психоделическим веществом из грибов
Фото: FBM.ruFBM.ru

Псилоцибин является психоделическим соединением, которое содержится в нескольких видах грибов. В качестве испытуемых отбирают женщин и мужчин, которые выпивают более 4–5 доз за один раз не меньше 6 дней в месяц. Они принимают псилоцибин два раза с интервалом в четыре недели и проходят психотерапию.

Центр безопасности и развития фармацевтической промышленности Fimea проинформировал о том, что данный проект одобрили в сентябре. Комитет по этике исследований Tukija тоже разрешил его проводить, написал Yle.

Научные специалисты надеются, что лечение будет одобрено в Европе в 2026 году.

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