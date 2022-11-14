Врач пояснил, почему растет заболеваемость диабетом

Специалист в области клинической эндокринологии, профессор Валентин Фадеев рассказал, почему в мире растет заболеваемость диабетом.
По словам эксперта, каждый десятый взрослый житель России болен сахарным диабетом. Врачи не до конца понимают, с чем связан такой рекордный рост этой болезни в последние пятьдесят лет. Такая статистика не связана с улучшением диагностики, ведь поставить диагноз довольно легко.
— Самое просто объяснение — значительный рост ожирения в постиндустриальном обществе. В питании человека ХХ–ХХI веков стали доминировать рафинированные углеводы (пшеница и крупы), — отметил эксперт в комментарии aif.ru.
Фадеев подчеркнул, что снижение массы тела позволяет весьма эффективно контролировать это заболевание, как минимум пациенту будет проще поддерживать на приемлемом уровне глюкозу в крови.