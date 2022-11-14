Врач пояснил, почему растет заболеваемость диабетом

По словам эксперта, каждый десятый взрослый житель России болен сахарным диабетом. Врачи не до конца понимают, с чем связан такой рекордный рост этой болезни в последние пятьдесят лет. Такая статистика не связана с улучшением диагностики, ведь поставить диагноз довольно легко.