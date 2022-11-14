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2 часа назад

Врач пояснил, почему растет заболеваемость диабетом

Вечерняя Москва

Специалист в области клинической эндокринологии, профессор Валентин Фадеев рассказал, почему в мире растет заболеваемость диабетом.

Врач пояснил, почему растет заболеваемость диабетом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, каждый десятый взрослый житель России болен сахарным диабетом. Врачи не до конца понимают, с чем связан такой рекордный рост этой болезни в последние пятьдесят лет. Такая статистика не связана с улучшением диагностики, ведь поставить диагноз довольно легко.

— Самое просто объяснение — значительный рост ожирения в постиндустриальном обществе. В питании человека ХХ–ХХI веков стали доминировать рафинированные углеводы (пшеница и крупы), — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

Фадеев подчеркнул, что снижение массы тела позволяет весьма эффективно контролировать это заболевание, как минимум пациенту будет проще поддерживать на приемлемом уровне глюкозу в крови.

Болезни и лекарства,Валентин Фадеев,
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