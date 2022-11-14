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2 часа назад

Что делать, если обнаружили сахарный диабет

РИА "ФедералПресс"

Если вам поставили диагноз «сахарный диабет», то не стоит отчаиваться и забывать про обычную жизнь. Сейчас этот диагноз хорошо купируется и при должном внимании не усложняет жизнь. Вместе с «ФедералПресс» разбираемся, что делать при сахарном диабете.

Что делать, если обнаружили сахарный диабет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как самостоятельно определить сахарный диабет

Сахарный диабет первого или второго типа может долгое время протекать бессимптомно. Однако он характеризуется повышенным содержанием сахара в крови, что неизбежно приведет к последствиям. Если у вас есть подозрения, то стоит обратить внимание на следующие факторы: сильная жажда и частые мочеиспускания, разбитость в течение дня, ухудшение зрения, онемение или покалывание конечностей и дерматиты. Если эти признаки есть, то стоит обратиться к врачу. Сначала к терапевту, который вас направит на обследование, а после – к эндокринологу, который окончательно поставит диагноз.

Обнаружили сахарный диабет, что делать

Если после сдачи анализов у вас выявили сахарный диабет первого или второго типа, то в первую очередь стоит обратиться к эндокринологу. Он определит степень заболевания и составит план лечения. В том числе он определит схемы инсулинотерапии, объяснит, как пользоваться глюкометром и пропишет четкий план действий.

Что нужно купить диабетику

Чтобы вовремя отслеживать уровень сахара в организме, больному диабетом стоит иметь при себе глюкометр, скарификатор – ручку с иглой для прокалывания пальца, стерильные ланцеты для забора крови и тест-полоски для глюкометра. Выбирать все товары стоит после консультации с врачом.

Как принять то, что у вас сахарный диабет

В первую очередь стоит помнить о том, что жизнь с этим диагнозом возможна. Да, придется ограничить себя в некоторых вещах, но при современной медицине и своевременном обращении к врачу купирование болезни или спокойное ее ведение возможны.

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