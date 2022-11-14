Диабет – это общее название группы хронических эндокринных заболеваний. «ФедералПресс» публикует информацию, в каких случаях человек может заболеть диабетом и как жить с этим диагнозом.

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Виды диабетов

Самым распространенным считается сахарный диабет. Главный симптом этого заболевания – гипергликемия (высокий сахар в крови). В организме человека вознкает инсулиновая недостаточность.

Кроме того, существует центральный несахарный диабет, он вызван недостатком или сопротивляемостью организма к вазопрессину – пептидному гормону гипоталамуса, ответственному за сохранение в теле жидкости.

Нефрогенный несахарный. Может передаваться по наследству. Он вызван генетическими мутациями, приобретенный – почечными заболеваниями или патологиями в мозге.

Причины возникновения диабета

Диабет второго типа вызван инсулинорезистентностью, которая возникает в пенсионном возрасте. В этом случае поджелудочная железа продолжает вырабатывать необходимый гормон, однако он бесполезен. Орган воспринимает это как дефицит и начинает производить еще больше инсулина.

Группы риска

В группе риска находятся пациенты, которые имеют избыточную массу тела илисиндром поликистозных яичников. Кроме того, в группу риска попадают люди старше старше 45 лет, генетически предрасположенные, страдающие артериальной гипертензией, ведущие малоподвижный образ жизни, лишенные в детстве грудного вскармливания, углеводов и жиров и курящие.