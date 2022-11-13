Врач рассказала о симптомах сахарного диабета у детей и взрослых

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. По последним данным Международной федерации диабета, сегодня в мире с этим заболеванием живут 463 миллиона человек. К 2045 году, по прогнозам экспертов, это число увеличится до 700 миллионов. Как вовремя распознать сахарный диабет, «Парламентской газете» рассказала врач-эндокринолог поликлиники №5 Химкинской областной больницы Татьяна Рутковская.

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По данным Минздрава, в России к началу 2022 года на диспансерном учете состояли 5 миллионов 168 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Из них у 4 миллионов 794 тысяч — диабет 2 типа, у 335 тысяч — диабет 1 типа. Среди таких пациентов более 54 тысяч — дети. По оценке экспертов, реальное количество диабетиков в нашей стране может быть значительно выше — около 10 миллионов. Ведь сахарный диабет нередко протекает скрыто, человек не спешит обращаться к врачу, заболевание прогрессирует и приводит к тяжелым осложнениям — слепоте, почечной недостаточности, инсульту, инфаркту и другим.

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Симптомы сахарного диабета первого типа у детей неспецифичные, рассказала «Парламентской газете» Татьяна Рутковская. Родителей должно насторожить резкое снижение веса у ребенка, боли в животе, тошнота, рвота. Симптомы диабета у взрослых — сухость во рту, учащенное мочеиспускание. При длительно высоких показателях гликемии человек может жаловаться на онемение и покалывание в стопах, отметила врач.

Рутковская также сообщила, что в группе риска развития сахарного диабета — люди с отягощенным семейным анамнезом, то есть когда в семье уже есть случаи этого заболевания. Среди других факторов — избыточный вес, повышение артериального давления, высокий холестерин. Людям из группы риска обязательно рекомендовано профилактическое обследование, подчеркнула эндокринолог. Для диагностики необходимо сдать утром натощак анализ крови на глюкозу. При повышенном содержании глюкозы — от 6,1 ммоль/л и выше, пациента отправят на консультацию к эндокринологу. Специалист порекомендует дальнейшее обследование и при необходимости назначит лечение. Обследование может включать анализ на гликированный гемоглобин или проведение перорального глюкозотолерантного теста — необходимо сдать кровь натощак, а затем через 2 часа после нагрузки с глюкозой.

Сегодня активно развиваются новые технологии контроля сахарного диабета, продолжила врач. Так, например, появились системы непрерывного и флеш-мониторинга глюкозы в крови, которые позволяют контролировать уровень сахара круглосуточно, без прокола пальцев. Это особенно актуально для детей с сахарным диабетом 1 типа. Для лечения сахарного диабета 2 типа появилось много препаратов, которые одновременно снижают сердечно-сосудистые риски и сохраняют функцию почек.