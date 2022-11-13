Пульмонолог назвала самые опасные осложнения при пневмонии

Специалист рассказала, что вирусная и бактериальная пневмонии первые несколько дней симптоматически напоминают ОРВИ: появляются кашель и заложенность носа, температура тела повышается до 38 градусов.

По ее словам, наиболее частыми осложнениями пневмонии становятся воспаление и деструкция легочной ткани, приводящая к абсцессу легкого. Неблагоприятно повлиять на течение болезни могут хронические заболевания легких, так и иммунодефициты, врожденные пороки сердца, напомнила специалист. Но даже в этих случаях, своевременно начатое лечение может привести к выздоровлению, передают «Известия».