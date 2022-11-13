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11 минут назад

Пульмонолог Терещенко назвала самые опасные осложнения при пневмонии

Слово и Делоиещё 1

Пневмония поддается лечению, но важно вовремя его начинать, чтобы не допустить развития осложнений, предупредила врач-пульмонолог Марина Терещенко.

Пульмонолог назвала самые опасные осложнения при пневмонии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист рассказала, что вирусная и бактериальная пневмонии первые несколько дней симптоматически напоминают ОРВИ: появляются кашель и заложенность носа, температура тела повышается до 38 градусов.

«Наиболее значимыми симптомами являются одышка, кряхтящее/стонущее дыхание, втяжение уступчивых мест грудной клетки и раздувание крыльев носа при дыхании», — объяснила Терещенко.

По ее словам, наиболее частыми осложнениями пневмонии становятся воспаление и деструкция легочной ткани, приводящая к абсцессу легкого. Неблагоприятно повлиять на течение болезни могут хронические заболевания легких, так и иммунодефициты, врожденные пороки сердца, напомнила специалист. Но даже в этих случаях, своевременно начатое лечение может привести к выздоровлению, передают «Известия».

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