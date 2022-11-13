Какие витамины необходимы для укрепления здоровья сердца

Существуют витамины, употребление которых поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Их перечислил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.
Эксперт рекомендовал употреблять препараты, содержащие магний. Именно это вещество способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшению метаболизма. Его также можно получить из рыбы, мяса и бобовых.
Важным веществом для сердца и сосудов является калий. Медики рекомендуют принимать 4700 миллиграммов этого вещества в день, чтобы снизить риски возникновения сердечных заболеваний, приступов и инсультов.
Кроме того, для работы сердца необходим витамин С, Q10, фосфор и витамин Е. Также полезным будет прием витаминов группы А и витамина B6, передает издание Life.