Какие витамины необходимы для укрепления здоровья сердца

Существуют витамины, употребление которых поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Их перечислил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.

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Эксперт рекомендовал употреблять препараты, содержащие магний. Именно это вещество способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшению метаболизма. Его также можно получить из рыбы, мяса и бобовых.

Важным веществом для сердца и сосудов является калий. Медики рекомендуют принимать 4700 миллиграммов этого вещества в день, чтобы снизить риски возникновения сердечных заболеваний, приступов и инсультов.