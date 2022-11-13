Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Кардиолог Османов рассказал, какие витамины необходимы для укрепления здоровья сердца

Слово и Дело

Существуют витамины, употребление которых поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Их перечислил врач-терапевт, кардиолог Рустем Османов.

Какие витамины необходимы для укрепления здоровья сердца
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперт рекомендовал употреблять препараты, содержащие магний. Именно это вещество способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшению метаболизма. Его также можно получить из рыбы, мяса и бобовых.

Важным веществом для сердца и сосудов является калий. Медики рекомендуют принимать 4700 миллиграммов этого вещества в день, чтобы снизить риски возникновения сердечных заболеваний, приступов и инсультов.

Кроме того, для работы сердца необходим витамин С, Q10, фосфор и витамин Е. Также полезным будет прием витаминов группы А и витамина B6, передает издание Life.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители