Врач Татьяна Голицына: ожирение повышает риск бесплодия у мужчин и женщин

Как следствие, возникает целый ряд нарушений со стороны обмена веществ, развивается гормональный дисбаланс, повышается провоспалительный фон. В итоге лишний вес наносит вред здоровью, поскольку приводит к развитию серьёзных хронических заболеваний. В частности, доказано неблагоприятное влияние ожирения на репродуктивную функцию женщин и мужчин. У представителей сильного пола с абдоминальным ожирением уменьшается концентрация тестостерона в крови, что приводит к снижению фертильности. Ослабевает половое влечение, сокращается частота половых актов, нарушается сперматогенез в яичках и ухудшается качество сперматозоидов». — Татьяна Голицына, эндокринолог, диетолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».