Врач Татьяна Голицына: ожирение повышает риск бесплодия у мужчин и женщин

Татьяна Голицына, эндокринолог, диетолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник», в рамках беседы с изданием «Life» рассказала о том, что ожирение повышает риск бесплодия у мужчин и женщин. По словам специалиста, к набору лишнего веса приводят нарушения в питании, генетическая предрасположенность и неблагоприятная окружающая среда.
Как следствие, возникает целый ряд нарушений со стороны обмена веществ, развивается гормональный дисбаланс, повышается провоспалительный фон. В итоге лишний вес наносит вред здоровью, поскольку приводит к развитию серьёзных хронических заболеваний. В частности, доказано неблагоприятное влияние ожирения на репродуктивную функцию женщин и мужчин. У представителей сильного пола с абдоминальным ожирением уменьшается концентрация тестостерона в крови, что приводит к снижению фертильности. Ослабевает половое влечение, сокращается частота половых актов, нарушается сперматогенез в яичках и ухудшается качество сперматозоидов». — Татьяна Голицына, эндокринолог, диетолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».
По словам специалиста, ожирение создаёт высокие риски бесплодия, осложняет беременность, программирует нездоровое потомство на несколько поколений вперёд. У женщин, имеющих лишний вес, снижается фертильность за счёт недостаточного полового влечения, появляются проблемы с менструальным циклом и развивается дисфункция яичников. Также возникают нарушения в работе матки и страдает качество яйцеклеток.