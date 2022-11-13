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2 часа назад

Почему колени человека так легко повредить

Ferra.ru

Коленный сустав устроен не так, как, например, тазобедренный. Поэтому колени повредить гораздо проще, чем бёдра.

Почему колени человека так легко повредить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Нижняя часть тазобедренной кости расположена поверх голени, а сам сустав скрепляется мышцами и связками, которые легко разорвать и растянуть.

Кроме того, коленный сустав является не только менее структурно стабильным, но и более ограниченным в движении. Перемещаться этот сустав может лишь назад и вперед. В тот момент, когда колено уже не находится перпендикулярно стопе, его стабильность зависит уже от мышц и связок, которые легко могут быть травмированы.

Болезни и лекарства,
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