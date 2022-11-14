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39 минут назад

Врач предупредила об опасности приема обезболивающих

Говорит Москваиещё 1

Их бесконтрольное употребление также может привести к язве желудка, гепатиту и острой почечной недостаточности. Токсины от нестероидных противовоспалительных препаратов накапливаются, в результате пациенту назначают специальные растворы для их выведения, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель клиники боли ГКБ № 1 им. Пирогова, врач-нейрохирург Кристина Любимая.

«Некоторые пациенты бесконтрольно принимают нестероидные противовоспалительные препараты, противомигренозные препараты, в таких случаях может возникать абузусная головная боль. При бесконтрольном приёме таких препаратов за счёт их токсического воздействия на структуры головного мозга возникает головная боль достаточно интенсивного характера. И основным лечением в таком случае является отмена всех препаратов и введение специальных растворов, чтобы провести дезинтоксикацию организма, то есть вывести все эти токсины, накопившиеся у человека.
Такие пациенты могут параллельно зарабатывать эрозивный гастрит, язвенную болезнь желудка, 12-перстной кишки. Бывают случаи токсического гепатита, когда печень повреждается чрезмерным употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов. Может возникать, в том числе, и острая почечная недостаточность. Бывали пациенты, которые в сутки выпивали по 20-30 таблеток».

Как отметила специалист, необходимо своевременно заботиться о своём здоровье. Не следует откладывать визиты к врачу, если что-то беспокоит, отметила Любимая.

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