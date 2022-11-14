Врач предупредила об опасности приема обезболивающих

«Некоторые пациенты бесконтрольно принимают нестероидные противовоспалительные препараты, противомигренозные препараты, в таких случаях может возникать абузусная головная боль. При бесконтрольном приёме таких препаратов за счёт их токсического воздействия на структуры головного мозга возникает головная боль достаточно интенсивного характера. И основным лечением в таком случае является отмена всех препаратов и введение специальных растворов, чтобы провести дезинтоксикацию организма, то есть вывести все эти токсины, накопившиеся у человека.

Такие пациенты могут параллельно зарабатывать эрозивный гастрит, язвенную болезнь желудка, 12-перстной кишки. Бывают случаи токсического гепатита, когда печень повреждается чрезмерным употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов. Может возникать, в том числе, и острая почечная недостаточность. Бывали пациенты, которые в сутки выпивали по 20-30 таблеток».