Врач рассказала о допустимой норме простудных заболеваний

В осенне-зимний период люди чаще сталкиваются с простудными заболеваниями. О допустимой норме простуд за сезон рассказала терапевт, семейный врач Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

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По словам Романенко, в лучшем случае люди не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет. Простудное заболевание допустимо перенести не более двух раз за весь холодный сезон, включая осенне-зимний и зимне-весенний периоды. «Если чаще — это повод задуматься», — подчеркнула специалист.

Также любая простуда должна проходить за семь дней. Если у больного на третий-пятый день повышается температура, появляются новые симптомы и ему назначают антибиотики — это не норма, отметила Романенко.

Врач добавила, что более частым простудам могут способствовать переохлаждение, внутренние очаги инфекции, недостаток витаминов, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, больные зубы, неправильная работа кишечника.