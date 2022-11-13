Обнаружены все необходимые для роста меланомы факторы

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга обнаружили все необходимые для роста меланомы факторы, с помощью которых опухоль контролирует свою жизнеспособность. Результаты исследования описаны в журнале Science.

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Специалисты сконцентрировали свое внимание на теломерах — защитных «колпачках» на концах ДНК. В здоровом организме уменьшение длины теломер является нормальным процессом, происходящим при каждом цикле репликации. Сокращение длины теломер связывают со старением, а удлинение — с раком.

В случае с меланомой медики давно заметили, что теломеры при этом виде опухоли отличаются особенно большим размером. Это происходит из-за белка теломеразы, который обычно защищает клетки от повреждений и гибели. В большинстве клеток эта молекула неактивна, однако многие виды рака используют мутации в гене теломеразы TERT для активации белка и собственного размножения.

В новой работе авторы нашли область в связывающем теломеры белке TPP1, который часто мутирует при меланоме. Оказалось, что изменения в TPP1 очень напоминают мутации TERT. Эти участки располагаются в промоторной области TPP1 и ответственны за выработку белка. Ученые ввели измененные TERT и TPP1 обратно в клетки, и тогда два белка объединились и сформировали явные длинные теломеры, которые всегда присутствуют при раке кожи.