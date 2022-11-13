Деменцию у пожилых хотят выявлять на ранней стадии

По данным ВОЗ, старческим слабоумием страдает более 50 миллионов человек в мире. По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие число таких пациентов увеличится вдвое. В нашей стране деменцией страдает около двух миллионов россиян. В Совете Федерации разрабатывают меры по совершенствованию оказания медпомощи пожилым. Что именно предлагают законодатели, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

- Владимир Игоревич, сколько в России пациентов с когнитивными нарушениями?

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- Во всем мире деменцией страдает около 57 миллионов человек. В Европе таких пациентов около 8 миллионов, в США примерно 6,5 миллиона. В России на учете с этим нарушением состоят всего 52 тысячи человек.

- Разница колоссальная. О чем это говорит?

- Это говорит о недостаточной диагностике таких расстройств. Ведь очень многие пациенты с когнитивными нарушениями не обращаются за медицинской помощью из-за недостаточно критичного отношения к своему состоянию. По оценкам экспертов, реальное количество россиян с деменцией — около двух миллионов. Но сколько их на самом деле, точно никто не знает, ведь учет таких пациентов — одна из серьезных проблем нашего здравоохранения. Поэтому очень важно улучшить диагностику и профилактику когнитивных нарушений, чтобы минимизировать риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера.

- Кто в группе риска?

- Самая частая причина деменции — болезнь Альцгеймера, на нее приходится до 60-70 процентов случаев. При огромном интересе ученых к этому заболеванию и большом количестве исследований, которые проводят во всем мире, точные причины развития болезни Альцгеймера установить не удалось. Так что в группе риска — каждый человек. Но в то же время установлены факторы, повышающие вероятность развития когнитивных нарушений. Борьба с ними на 35-40 процентов снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.

- Какие это факторы?

- Один из них это, например, снижение слуха. Когда у человека снижается слух, он не может полноценно общаться, живет как бы сам в себе, возникает некая вынужденная самоизоляция. А это способствует возникновению цереброваскулярных заболеваний. Среди других факторов — высокое артериальное давление, нарушающее кровоснабжение мозга, ожирение, сахарный диабет, гиподинамия, социальная изоляция, депрессия. Уровень образования также влияет на работу головного мозга. Чем он выше, тем меньше риск заболеть когнитивными нарушениями.

- А курение?

- Курение — тоже один из факторов риска. Есть очень много исследований, которые доказали, что, с одной стороны, курение способствует улучшению мозговой деятельности, способности сосредоточиться. Но лишь на очень короткое время. А с другой стороны, на сто процентов установлено, что курение не только приводит к развитию онкологии, но и повышает вероятность возникновения болезни Альцгеймера и других когнитивных расстройств.

- Как вовремя распознать развивающуюся деменцию у пожилого родственника?

- Есть целая система тестов, разработанная специально для раннего выявления когнитивных расстройств. Очень важный шаг был сделан, когда в 2020 году утвердили клинические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений. Они предполагают индивидуальное лечение каждого пациента. Второй важный документ, разработанный ведущими специалистами, — антидементный план. Там тоже очень много тестов, помогающих определить болезнь Альцгеймера и других патологий. Однако проблема в том, что сегодня врачей первичного звена, к которым пациенты обращаются чаще всего, — врачей общей практики, терапевтов, семейных врачей — не обучают приемам, как определить такие заболевания. Диагноз «болезнь Альцгеймера» у нас имеет право поставить только психиатр. Но в поликлиниках психиатров нет, а обращаться в психоневрологический диспансер многие люди не хотят.

В Совете Федерации ранее поднимали тему возвращения психиатров в обычные поликлиники. Тут есть много различных, в том числе законодательных, проблем, которые необходимо решать. Мы считаем, что в план диспансеризации необходимо включить специальный блок для диагностики деменции. Для этого врач, который проводит диспансеризацию, — психиатр, невролог или семейный врач — должен проводить специальное тестирование. Это поможет выявить людей из группы риска. Их затем можно будет направить к специалистам, поставить на учет, разработать для каждого пациента систему профилактики и начать лечение. Есть базовые препараты для лечения болезни Альцгеймера, и люди должны получать их вовремя — на ранних стадиях, пока они еще в социуме, пока могут себя обслуживать. Это снимет колоссальную нагрузку и на систему здравоохранения, и на общество в целом.

- Какие признаки развивающегося когнитивного расстройства должны насторожить?