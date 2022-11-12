Стало известно, как лечить тремор рук и головы

Обычно тремор возникает у людей после инсульта, из-за болезни Паркинсона или наследственности. В последнем случае его называют эссенциальным тремором рук, головы и голоса. Его лечат при помощи операций, но не всем хочется ложиться под нож, да и не каждому можно. Поэтому учёные искали альтернативу с меньшим количеством манипуляций. И тут помог ультразвук.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как выяснили нейробиологи, тремор появляется из-за нарушенных связей в мозге или образования новых, которые никому не нужны. В итоге начинают дрожать верхние конечности, в том числе и голова. И оказалось, что ультразвук может спокойно всё лишнее уничтожить, не задев правильные нейронные связи. Ну не прелесть ли.

Врачи проводили эксперимент на 40 пациентах и поражались каждый раз, как после процедур люди успокаивали дрожь и могли сами есть, писать и говорить. После пяти лет таких развлечений тремор пациентов уменьшился на 70%, причём никаких неожиданных поворотов у лечения — вроде осложнений — не было.

В таком случае даже не нужно делать операции и вскрывать череп — можно просто пройти процедуру, за которой через МРТ будут следить врачи, вслепую никто ничего делать не собирается. После такого лечения не потребуется долгий реабилитационный период, как после операций.

Эссенциальный тремор появляется в любом возрасте, однако лечить его на хирургическом столе, когда пациенту хорошо так за 60 лет, всё-таки рискованно. Зато ультразвук можно будет назначать всем.