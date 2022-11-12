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55 минут назад

Стало известно об опасности болезненной реакции суставов на похолодание

Мослентаиещё 1

Об опасности болезненной реакции суставов на похолодание «Мосленте» рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она призвала внимательно относиться к сигналам организма.

Стало известно об опасности болезненной реакции суставов на похолодание
Фото: МослентаМослента

«Распространено мнение, что боли в суставах вызывает именно холодная дождливая погода, которая типична для осени. И хотя проблемы с суставами действительно нередко встречаются именно осенью, причина кроется не в понижении температуры, повышении влажности или изменении давления, а в состоянии самих суставов», — объяснила она.

Стало известно, что чаще всего боли в суставах при непогоде возникают на фоне скачков атмосферного давления, из-за которых меняется кровоснабжение сосудов, питающих сустав. Наиболее чувствительны к таким изменениям поврежденные ткани суставов, уточнила Малиновская.

Нарушения в работе суставов может спровоцировать лишний вес, малоподвижный образ жизни, некомфортная и неудобная обувь, неправильное питание, из-за которого может возникнуть дефицит микроэлементов, необходимых для нормальной работы сустава. Кроме того, причина может скрываться в воспалительных заболеваниях, поражающих и разрушающих суставную ткань.

«Проблемы с суставами чаще возникают у пожилых людей, однако не стоит думать, что такая реакция на погоду — норма. Появление суставных болей в дождливую погоду — симптом, который указывает на то, что с опорной системой что-то не в порядке. О болезненности нужно сообщить врачу, который назначит необходимые анализы и обследования, чтобы оценить состояние суставов», — резюмировала Малиновская.

Ранее простые способы избавиться от боли в колене без лекарств назвал врач-остеопат, хирург, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко. Он поделился двумя упражнениями, которые могут помочь снять напряжение.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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