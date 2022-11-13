Ученые научились определять Альцгеймер до появления симптомов

Ученые из Лундского университета в Швеции нашли способ диагностировать у людей болезнь Альцгеймера до появления каких-либо симптомов, сообщает издание Nature Medicine.

Фото: Мир24 Мир24

Исследование охватило 1 325 человек из Швеции, Нидерландов и Австралии. В начале исследования у испытуемых отсутствовали какие-либо когнитивные нарушения. С помощью ПЭТ-сканирования ученые определили наличие тау-белков и бета-амилоидов в мозге участников, наука связывает эти белки с развитием болезни Альцгеймера.

Наличие указанных белков в мозге повышает риск развития заболевания в 20-40 раз, а изменения в мозге происходят за 10 – 20 лет до появления первых симптомов.

Отмечается, что если болезнь можно будет диагностировать до первых когнитивных нарушений, то пациенты смогут раньше приступить к приему лекарств для замедления развития болезни еще на очень ранней стадии.

Соответствующее медикаментозное лечение в сочетании с физической активностью и хорошим питанием даст пациентам больше шансов замедлить или предотвратить будущие когнитивные нарушения.