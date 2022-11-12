Врач рассказала об опасных осложнениях пневмонии

Врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ Марина Терещенко рассказала о симптомах пневмонии и опасных осложнениях этого заболевания. Об этом сообщает газета "Известия".

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Она пояснила, что чаще всего вирусной и бактериальной пневмонии предшествуют симптомы острых респираторных заболеваний – заложенность носа и кашель. При этом сама пневмония, по словам специалиста, протекает с повышением температуры тела выше 38 градусов.

Наиболее явными симптомами являются одышка, кряхтящее/стонущее дыхание, втяжение уступчивых мест грудной клетки и раздувание крыльев носа при дыхании, уточнила Терещенко.

"Развивается дыхательная недостаточность, снижается количество кислорода в крови и во всем организме. При осмотре ребенка врач слышит хрипы в легких, но даже их отсутствие не снимает подозрения на пневмонию – существуют случаи так называемых немых форм", – рассказала она.

Наиболее частыми осложнениями внебольничных пневмоний являются плеврит и деструкция легочной ткани, которая приводит к абсцессу легкого или развитию некротизирующей пневмонии, отметила врач.