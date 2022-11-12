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3 часа назад

Медики назвали проблему, вдвое повышающую риск развития рака

Волгоградская правдаиещё 1

Американские ученые в ходе нового исследования установили, что последствия хронического стресса могут быть смертельно опасны.

Медики назвали проблему, вдвое повышающую риск развития рака
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты из Медицинского колледжа Джорджии провели масштабное исследование – они проанализировали медицинские данные 41 тысячи граждан различного возраста. Ученые рассматривали показатели уровня холестерина и артериального давления, оценивая при этом эмоциональную нагрузку всех участников.

Известно, что на фоне стресса организм человека начинает активно выделять гормон кортизон. Его уровень снижается только после того, как человеку удается избавиться от неблагоприятных факторов. При этом в организме развивается воспалительный процесс, способный спровоцировать развитие многих заболеваний.

Проанализировав данные о стрессе и медицинские показатели, ученые пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что нарушение нормальных процессов во внутренних органах из-за кортизона увеличивает риск вероятности гибели от рака в 2,4 раза, сообщает издание SSM Population Health.

Авторы работы рекомендуют людям заботиться о сохранении спокойной обстановки как на работе, так и дома. Избавление от стресса сделает жизнь более комфортной и здоровой.

Болезни и лекарства,
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