Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Врач: болезнью Альцгеймера чаще страдают женщины

Вести Подмосковья

В разговоре с Pravda.Ru невролог, рефлексотерапевт Игорь Орлов напомнил россиянам особенности болезни Альцгеймера. В частности, он заявил, что этой болезни чаще подвержены женщины, нежели мужчины. И также добавил, что первым признаком заболевания является утрата памяти.

Врач: болезнью Альцгеймера чаще страдают женщины
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

При обращении к врачу первым делом пациенту проведут несколько процедур, которые помогут установить наличие определенного белка – амилоида.

«Чтобы поставить диагноз, нужно подтвердить наличие амилоида в спинномозговой жидкости, либо при ПЭТ-КТ, то есть когда вводится специальный радиоактивный изотоп. В любом случае это очень и очень сложно», — сказал Орлов.

Эксперт рассказал, что сейчас в редких случаях болезнь отмечается у лиц младше шестидесяти пяти лет. Если больной в молодом возрасте говорит о нарушениях памяти, то подтвердить болезнь Альцгеймера очень тяжело. В настоящее время в мире болезнью Альцгеймера страдает порядка 20 млн человек. Как правило, это женщины старше 65 лет. Врач обратил внимание, что процент выживаемости с подобным заболеванием у женщин выше, чем у мужчин.

«То есть они по статистике живут дольше, чем мужчины, страдающие этим же заболеванием. В среднем от постановки диагноза до конца жизни проходит около десяти лет», — поделился специалист.

Болезни и лекарства,Игорь Орлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители