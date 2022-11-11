Врач: болезнью Альцгеймера чаще страдают женщины

В разговоре с Pravda.Ru невролог, рефлексотерапевт Игорь Орлов напомнил россиянам особенности болезни Альцгеймера. В частности, он заявил, что этой болезни чаще подвержены женщины, нежели мужчины. И также добавил, что первым признаком заболевания является утрата памяти.

«Чтобы поставить диагноз, нужно подтвердить наличие амилоида в спинномозговой жидкости, либо при ПЭТ-КТ, то есть когда вводится специальный радиоактивный изотоп. В любом случае это очень и очень сложно», — сказал Орлов.

Эксперт рассказал, что сейчас в редких случаях болезнь отмечается у лиц младше шестидесяти пяти лет. Если больной в молодом возрасте говорит о нарушениях памяти, то подтвердить болезнь Альцгеймера очень тяжело. В настоящее время в мире болезнью Альцгеймера страдает порядка 20 млн человек. Как правило, это женщины старше 65 лет. Врач обратил внимание, что процент выживаемости с подобным заболеванием у женщин выше, чем у мужчин.