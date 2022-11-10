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55 минут назад

Россиянке ошибочно удалили шесть зубов. Врачи от неё отмахнулись, но теперь могут лишиться миллионов

Секрет Фирмы

Жительница Самары пришла к врачам с жалобами на зубную боль, а ушла из клиники без пятой части зубов, 2,5 млн рублей и с ещё большими проблемами со здоровьем. Теперь она добивается компенсации, в то время как медики хладнокровно отвечают, что услуга была оказана, а значит, отказаться от неё уже нельзя. Что ж, оценивать качество таких услуг теперь предстоит суду.

Россиянке ошибочно удалили шесть зубов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

История Елены, превратившаяся затем практически в хоррор, начиналась достаточно буднично. Заболел зуб, она обратилась в частную клинику. Там ей посоветовали носить капу, и боль вроде бы прошла. А потом, по словам женщины, её уговорили поменять коронки и импланты. Под раздачу попали и несколько зубов.

После этого боли к пациентке вернулись в усиленном режиме. Невролог ей помочь не смог. А вот в другой клинике выяснилось, что в носовой пазухе образовались киста и грибок. Всё из-за штифтов, которым пробили эти самые пазухи.

Претензии россиянки по качеству работы врачи, которые удаляли ей зубы, отмели. Пришлось идти в районный суд.

Елена требует 6,5 млн рублей компенсации, обратилась она и в полицию. В требуемую сумму она включила материальные затраты, штраф, пени и компенсацию морального ущерба. Представители же клиники утверждают, что услуги были оказаны качественно и в полном объёме.

При этом судебные экспертизы установили, что необоснованно были удалены сразу шесть зубов. Впереди предстоят новые экспертизы, процесс ещё продолжается. Но история, конечно, удивительная.

Ранее сообщалось, что россиянка, у которой врачи пропустили аппендицит, смогла не только выжить, но и засудить клинику более чем на полмиллиона рублей.

Болезни и лекарства,
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