кто подвержены риску заразиться сразу тремя инфекциями

В Европе и США в этом сезоне отмечается тридемия – заболеваемость сразу тремя респираторными вирусными инфекциями одновременно. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире телеканала «МИР 24» пояснил, что речь идет о гриппе, СOVID и риновирусной инфекции.

Фото: Мир24 Мир24

«Риновирус – относительно слабый вирус, который, кроме насморка и повышения температуры, у детей более-менее старшего возраста и взрослых особо ничего не вызывает. Наиболее опасен риновирус детям грудного возраста – он у них может вызывать пневмонии, бронхиты», – объяснил эксперт.

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По его мнению, отмена антиковидных мер, которые были особенно жесткими в Европе и Америке, могла спровоцировать резкое распространение респираторных вирусов в этих странах. Да и иммунная система людей тоже отвыкла от атак различных вирусов и теперь ей тяжелее с ними справляться. Особенно когда одновременно воздействуют несколько вирусов.

«Сейчас ученые выясняют очень интересное взаимодействие вирусов между собой. Когда один вирус, как на елку игрушки, нанизывает на себя другой вирус. И возникают такие пирамидальные конструкции внутри клеток. Это очень интересно с точки зрения молекулярной вирусной биологии. Но для человека это все достаточно печально, потому что вирусы перепрыгивают из клетки в клетку, достаточно быстро распространяются и заражают большое количество клеток внутри организма. Поэтому возникают острые заболевания, которые протекают достаточно тяжело», – заявил Владимир Болибок.

По мнению эксперта, тридемия, отмечающаяся на Западе, грозит России в меньшей степени из-за более низкой плотности населения. В группе риска оказываются жители мегаполисов, где есть метро, большие скопления людей в транспорте и других закрытых помещениях.

Врач отмечает, что защититься от тридемии просто: нужно прививаться от гриппа и от коронавируса. А при столкновении с одним только риновирусом организму будет намного проще с ним справиться. Также при попадании в многолюдные места нужно использовать уже проверенные во время пандемии меры предосторожности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки.