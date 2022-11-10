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1 час назад

Врач рассказала, какие лекарства не помогают при заболеваниях сердца

Letidor.ru

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются глобальной проблемой во всем мире. Они занимают первое место среди причин смертности. Однако самостоятельно лечить проблемы с сердцем врачи настоятельно не рекомендует, это приведет к фатальным последствиям. Какие лекарства при болезнях сердца пить бесполезно, читайте в нашей новости.

Врач рассказала, какие лекарства не помогают при заболеваниях сердца
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-кардиолог Наталья Картина в беседе с «Газетой.Ru» развеяла популярный миф о том, что «сердечные» капли — корвалол или валокордин могут помочь при характерных болях в области грудной клетки. По мнению специалиста, польза этих средств не доказана.

"Валидол, валокордин и корвалол — чистой воды плацебо, при сердечных заболеваниях они совершенно бесполезны. Опасно, что у человека создается иллюзия, что он что-то сделал, обезопасил себя, и он не идет к врачу", — рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики Наталья Картина.

Кардиолог отметила, что самостоятельный прием аспирина также не рекомендован при проблемах с сердцем, он может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, привести к внутренним кровотечениям и стать причиной развития язвы. Пить его без назначения врача недопустимо, резюмировала специалист в интервью изданию.

Ранее «Летидор» писал о том, что кардиолог объяснил, как снизить давление без таблеток

Болезни и лекарства,
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