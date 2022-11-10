Найден новый способ лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли новый способ лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Выводы исследования опубликованы в журнале Nature.

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Многие нейродегенеративные заболевания характеризуются скоплением поврежденных белков, также называемых амилоидными бляшками, в головном мозге. Существующие методы вывода таких отходов обладают различными нюансами. В новой работе авторы представили инновационный способ устранения скоплений.

Было замечено, что иммунные клетки, окружающие мозг, влияют на эффективность вывода бляшек, а с возрастом и при болезни Альцгеймера активность этих клеток снижается.