Нейропсихолог отметила важную роль психосоматики в развитии ряда заболеваний

«Наше восприятие болезни, реакция на неё влияют на развитие заболевания и скорость излечения. Так как наше отношение запускает эмоциональную реакцию, мы помним, что это нейрохимия мозга, а значит — это выработка гормонов и прямое влияние на нашу гормональную систему, способную как обеспечить нам защиту от внешних воздействий, так и повысить нашу уязвимость к ним», — объяснила специалист в интервью сайту «Аргументы и факты».