Врачи рассказали о первых симптомах рака кишечника

Журавлёв добавил: - Шансы на выздоровление высоки на ранних этапах развития болезни. Залогом успеха является раннее обращение к доктору и лечение в соответствии с морфологическими особенностями опухоли и общим состоянием пациента. Хирургическое лечение, проведенное на ранних стадиях, позволяет полностью сохранить функции кишечника. Удаляют только опухоль и прилегающие к ней участки кишечника, ткани срастаются, а со временем работа органа возобновляется. При внушительных размерах опухоли или множественных поражениях приходится удалять значительный участок кишечника. В таком случае врачи выводят свободную часть кишки наружу через брюшную стенку (накладывают колостому).