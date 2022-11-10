Врачи рассказали о первых симптомах рака кишечника

По словам специалистов, при раке кишечника первые симптомы могут быть незначительны, поэтому многие пациенты не обращают на них внимание.
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по колопроктологии Андрей Журавлев рассказал: - Основные меры профилактики рака кишечника заключаются в своевременном лечении воспалительных заболеваний кишечника, уменьшении стрессов, соблюдении правил здорового питания. Следует придерживаться диеты с высоким содержанием растительных волокон, клетчатки (фрукты, овощи, хлеб грубого помола, отруби), содержащих антиоксиданты, витамины и минералы. Это способствует нормализации функции кишечника, снижает риск развития опухолей толстой кишки.
При этом медики утверждают, что рак кишечника подлежит лечению на любой стадии. Однако необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
Комплекс обследований поможет на раннем этапе выявить неинфекционные заболевания и факторы риска.
Журавлёв добавил: - Шансы на выздоровление высоки на ранних этапах развития болезни. Залогом успеха является раннее обращение к доктору и лечение в соответствии с морфологическими особенностями опухоли и общим состоянием пациента. Хирургическое лечение, проведенное на ранних стадиях, позволяет полностью сохранить функции кишечника. Удаляют только опухоль и прилегающие к ней участки кишечника, ткани срастаются, а со временем работа органа возобновляется. При внушительных размерах опухоли или множественных поражениях приходится удалять значительный участок кишечника. В таком случае врачи выводят свободную часть кишки наружу через брюшную стенку (накладывают колостому).