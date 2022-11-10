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2 часа назад

Врачи рассказали о первых симптомах рака кишечника

СОВА

По словам специалистов, при раке кишечника первые симптомы могут быть незначительны, поэтому многие пациенты не обращают на них внимание.

Врачи рассказали о первых симптомах рака кишечника
Фото: СОВАСОВА
Медики рекомендуют посетить гастроэнтеролога или проктолога при появлении таких симптомов:
  • чередование запоров и диареи без существенных изменений в рационе питания;
  • постоянный дискомфорт;
  • вздутие живота, периодически ощущаемые боли;
  • при дефекации - ощущение неполного завершения процесса;
  • частые позывы, нередко болезненные;
  • снижение работоспособности, постоянная усталость;
  • анемия;
  • беспричинная потеря веса.
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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по колопроктологии Андрей Журавлев рассказал: - Основные меры профилактики рака кишечника заключаются в своевременном лечении воспалительных заболеваний кишечника, уменьшении стрессов, соблюдении правил здорового питания. Следует придерживаться диеты с высоким содержанием растительных волокон, клетчатки (фрукты, овощи, хлеб грубого помола, отруби), содержащих антиоксиданты, витамины и минералы. Это способствует нормализации функции кишечника, снижает риск развития опухолей толстой кишки.

Врачи отметили, что существует множество факторов, которые повышают вероятность заболевания:
  • унаследованная предрасположенность;
  • наличие полипов в кишечнике;
  • хронические заболевания воспалительного характера - болезнь Крона, язвенный колит, дивертикулез, хроническая непроходимость;
  • несбалансированное питание с чрезмерным количеством красного мяса, копченостей, острых приправ, жирной и жареной пищи;
  • ожирение;
  • малоподвижный образ жизни;
  • возраст старше 45 лет.

При этом медики утверждают, что рак кишечника подлежит лечению на любой стадии. Однако необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Комплекс обследований поможет на раннем этапе выявить неинфекционные заболевания и факторы риска.

Журавлёв добавил: - Шансы на выздоровление высоки на ранних этапах развития болезни. Залогом успеха является раннее обращение к доктору и лечение в соответствии с морфологическими особенностями опухоли и общим состоянием пациента. Хирургическое лечение, проведенное на ранних стадиях, позволяет полностью сохранить функции кишечника. Удаляют только опухоль и прилегающие к ней участки кишечника, ткани срастаются, а со временем работа органа возобновляется. При внушительных размерах опухоли или множественных поражениях приходится удалять значительный участок кишечника. В таком случае врачи выводят свободную часть кишки наружу через брюшную стенку (накладывают колостому).

Болезни и лекарства,Андрей Журавлев,
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