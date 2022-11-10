Названы симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем

О симптомах, на которые нужно обратить внимание, рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Васильев.

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Первое, на что нужно обратить внимание — возникновение боли. Боль, характерная для патологии сердца, как правило, располагается за грудиной, и у неё есть два явных клинических проявления.

Стоит насторожиться и при изменении ритма сердцебиения. Есть целый ряд аритмий — от встречающихся у здорового человека до серьезных и даже фатальных.

Также стоит обратить внимание на частое возникновение одышки. По словам врача, это клинический признак сердечной недостаточности.

Еще один плохой симптом — повышение давления.