Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
36 минут назад

Названы симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем

Вечерняя Москва

О симптомах, на которые нужно обратить внимание, рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Васильев.

Названы симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое, на что нужно обратить внимание — возникновение боли. Боль, характерная для патологии сердца, как правило, располагается за грудиной, и у неё есть два явных клинических проявления.

Стоит насторожиться и при изменении ритма сердцебиения. Есть целый ряд аритмий — от встречающихся у здорового человека до серьезных и даже фатальных.

Также стоит обратить внимание на частое возникновение одышки. По словам врача, это клинический признак сердечной недостаточности.

Еще один плохой симптом — повышение давления.

— Если на тонометре вы стали замечать цифры выше 140 на 90, это тоже повод обратиться к врачу. Артериальная гипертония — это основной фактор всех сердечно-сосудистых заболеваний, — отметил эксперт в комментарии Life.ru.

Болезни и лекарства,Сергей Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители