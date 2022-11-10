Раскрыты страшные последствия перенесенного полиомиелита

В Ингушетии выявлены факты заболевания острым вялым параличом – одним из симптомов полиомиелита. Зарегистрировано несколько случаев. Все пациенты изолированы, сообщили в Минздраве республики. Чем опасен полиомиелит и как от него защититься? Об этом телеканал «МИР 24» спросил к.м.н., директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующего отделением иммунологии и аллергологии, руководителя герпетического центра МНОЦ МГУ имени Ломоносова Георгия Викулова.

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– Во время прямого эфира на площадке Минздрава Ингушетии в одной из социальных сетей его руководитель Магомед-Башир Балаев заявил, цитирую: «Несколько больных с острым вялым параличом. Трое детей всего по республике, не путайте эти случаи и полиомиелитом». А какие еще болезни подпадают под определение «синдром вялого паралича»?

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Георгий Викулов: Дело в том, что синдром острого вялого паралича – это не только та ситуация, которая может быть связана с полиомиелитом. Есть несколько возбудителей, которые способны вызывать вялые параличи. В частности, это может быть другой энтеровирус. Соответственно, вирусы полиомиелита – это РНК–содержащие вирусы из группы энтеровирусов. Это может быть, соответственно, сам полиовирус, то есть разновидности вирусов полиомиелита. Может быть природа, связанная с травмой травматического происхождения, так называемый синдром Гийена-Барре, который описан в том числе при коронавирусной инфекции нового типа. Это могут быть острые состояния, связанные с дефицитом некоторых витаминов, например, В1, В6, В12, когда развивается анемия. В частности, В12-дефицитная анемия может сопровождаться такой картиной. Это могут быть острые заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе воспалительного, инфекционного происхождения. Достаточно большое разнообразие.

Но вялые параличи чаще всего, конечно, имеют серьезное значение для полиомиелита, потому что это более серьезный прогноз для детей, которые имеют такие проявления заболевания.

– Допустим, в нашем случае действительно есть полиомиелит, и эксперты говорят, что инфекция протекает обычно бессимптомно. А о чем говорит наличие острого вялого паралича?

Георгий Викулов: Наличие острого вялого паралича говорит о том, что это уже не бессимптомная форма, а так называемая манифестная, то есть с клиническими проявлениями. На самом деле, порядка 90% случаев заболевания протекает бессимптомно. То есть нет симптомов, но есть носительство вируса полиомиелита. В частности, в кишечнике и в дыхательных путях. И только порядка 10% пациентов имеют клинические проявления.

Соответственно, одна из форм заболевания – паралитическая форма, так называемая типичная форма. Ее еще называют серьезной формой болезни, потому что смертность составляет порядка 5-10% в случае паралича дыхательной мускулатуры. И поэтому заболевание требует своевременной диагностики и иммунопрофилактики.

– Когда-то эту болезнь называли кошмаром ХХ века. В России последние случаи полиомиелита, вызванные диким штаммом вируса, были зафиксированы в 2010 году. И тогда они были занесены из Средней Азии. Насколько болезнь заразна и как чаще заражаются?

Георгий Викулов: В целом это заболевание с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. То есть, как я уже сказал, возбудитель длительное время может обитать в кишечнике. И дети, не иммунные по полиомиелиту, могут заражаться в детских коллективах через игрушки, через воду, через некоторые даже пищевые продукты.

Но заражение может и через дыхательные пути происходить. Важно подчеркнуть, что источник возбудителя, резервуар, – это или уже заболевший человек с проявлениями болезни, или вирусоноситель. Вирус можно выделить и в носоглоточной слизи. Соответственно, в течение инкубационного периода и до пятого дня после начала заболевания возбудителя в принципе можно обнаружить с помощью современных методов диагностики. А вот при выделении из кишечника возбудитель может сохраняться до четырех месяцев. И, соответственно, у него наибольшая заразность, контегиозность, конечно, в остром периоде заболевания.

Поэтому фактически, если подытожить, выделяют водный, пищевой и контактно-бытовой пути передачи. Воздушно-капельный путь заражения возможен только в первые дни болезни или в начале вирусоносительства.

– Читала, что перенесенный полиомиелит может вызывать осложнения даже спустя десятилетия. Неужели он настолько коварен?

Георгий Викулов: Вообще-то да. Это заболевание, во-первых, как я уже сказал, потенциально может приводить даже к гибели ребенка. Во-вторых, это заболевание, к сожалению, сопровождается развитием осложнений, в том числе инвалидизацией, то есть нарушаются двигательные функции. И можно найти достаточно взрослых людей, хотя есть, к сожалению, и дети, особенно в странах третьего мира, которые заболели полиомиелитом, и впоследствии паралитическая форма у них сохраняется на всю жизнь. Это нарушение нормальной двигательной функции и своеобразная походка, которую потом исправить практически невозможно.

Другими словами, отсутствие своевременного формирования иммунитета против этой болезни может приводить к инвалидизации. Да, в некоторых случаях может повезти и болезнь пройдет в бессимптомной форме. Но мне кажется, что такой эксперимент над детьми просто недопустим.

– В Ингушетии специалисты регионального Минздрава призвали всех родителей обратиться в медицинские учреждения по месту жительства для проведения вакцинации детям. Как проходит вакцинация, какие препараты используются? Имеет значение, когда делать прививку?

Георгий Викулов: Да, конечно. У нас в России есть национальный, федеральный календарь вакцинации. Есть также региональные календари – в каждом федеральном округе, регионе, в областях. Они могут несколько отличаться, но принципиально вакцинация в отношении полиомиелита совпадает для всех регионов.

И первая вакцинация проводится в три месяца жизни. Обычно для первичной иммунизации используют инактивированную вакцину. Вторая вакцинация в 4,5 месяца, то есть через полтора месяца, если нет противопоказаний и медицинских отводов. И тоже инактивированная вакцина. Третья вакцинация обычно в шесть месяцев, и здесь могут применять как инактивированную, так и живую оральную полиомиелитную вакцину. Есть также три ревакцинации, которые проводятся в 18, 20 месяцев и в 14 лет.

Некоторые страны полностью перешли на применение инактивированных вакцин, в частности, соседняя Беларусь использует инактивированные вакцины. В России до настоящего времени применяются как инактивированные, так и живые вакцины. Но вакцинация живой вакциной требует разобщения детей, которые не вакцинированы и вакцинированы. То есть это более сложная организация процесса в детских садах и в школах, потому что не всегда возможно разделить группы, дети могут пересекаться. Именно поэтому есть согласительный документ ВОЗ о вакцинации инактивированными вакцинами. Но иммунитет более защитный, более интенсивный формируется после живых вакцин. Хотя само по себе применение живой вакцины – более рискованная процедура.

Поэтому существует обязательный предвакцинальный осмотр. Все дети вакцинируются только с согласия родителей, после подписания добровольного информированного согласия. Если есть показания для медицинского отвода, они оформляются или временно, или постоянно. Но в отношении полиомиелита мы понимаем, что медицинский отвод может быть только временным. Потому как только непереносимость каких-то препаратов требует замены вакцины. Поскольку отсутствие вакцинации приводит к тому, что ребенок становится уязвим. И в случае заражения риск инвалидизации значительно увеличивается.

– Роспотребнадзор предупреждает, что риск завоза инфекции по-прежнему сохраняется. Как этого не допустить, на ваш взгляд?