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2 часа назад

Как распознать сердечный приступ

Москва24

Боли в сердце, головокружение и обморок могут говорить о развитии сердечного приступа. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Как распознать сердечный приступ
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам специалиста, при сердечном приступе могут наблюдаться различного рода боли в сердце, в области грудины. Они бывают сжимающие и колющие. При появлении таких симптомов специалист советует немедленно вызвать скорую помощь.

"Чем быстрее оказана помощь, тем быстрее можно человека возвратить к жизни. Такие боли очень много уносят жизней", – говорит кардиолог.

Болезни и лекарства,Юрий Серебрянский,
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