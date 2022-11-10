Как распознать сердечный приступ

Боли в сердце, головокружение и обморок могут говорить о развитии сердечного приступа. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский .

По словам специалиста, при сердечном приступе могут наблюдаться различного рода боли в сердце, в области грудины. Они бывают сжимающие и колющие. При появлении таких симптомов специалист советует немедленно вызвать скорую помощь.