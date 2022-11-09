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1 час назад

Онколог назвал ключевой признак рака кишечника, который нельзя игнорировать

Вечерняя Москва

Врач-онколог Андрей Воробьев назвал признак рака кишечника, на который сразу стоит обратить внимание.

Онколог назвал ключевой признак рака кишечника
Фото: PixabayPixabay

— Вы должны сообщить своему врачу о проблемах и симптомах, которые присутствуют более трех недель, чтобы они могли выяснить причину. Промедление может привести к тому, что рак кишечника будет диагностирован на более поздней стадии, — сказал он.

Среди основных симптомов онколог назвал стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, такие как более частые испражнения, запоры или более жидкий стул. Также об онкологии могут говорить боль в животе, дискомфорт или вздутие живота.

В случае если появилась опухоль в животе или в заднем проходе, а также необъяснимая потеря веса, следует также срочно обратиться к специалисту. Наконец, одним из явных симптомов этого вида рака является кровь в стуле, передает «МедикФорум».

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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