Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
2 часа назад

Кардиолог Васильев назвал четыре симптома для обращения к врачу

Вечерняя Москва

Появление загрудинных болей, аритмии, одышки и повышенного давления могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, в этом случае рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Об этом заявил кардиолог Сергей Васильев.

Кардиолог назвал четыре симптома для обращения к врачу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, загрудинные боли связаны с сердечными патологиями. Они появляются при физической нагрузке и не зависят от положения тела.

Такие боли могут проявляться даже в комфортных позах. Кроме того, аритмия свидетельствует о нарушении сердечного ритма.

Она проявляется в виде учащенного или замедленного сердцебиения, что становится сигналом о проблемах со здоровьем. Появление одышки также свидетельствует о нарушениях в сердечно-сосудистой системе.

Симптом считается нормальным лишь после тяжелого труда. Если одышка возникает даже при незначительных нагрузках, то это повод посетить специалиста.

Последним тревожным знаком является повышенное давление, которое следует лечить, когда тонометр стал регулярно демонстрировать показатели более 140 на 90, передает «МедикФорум».

Болезни и лекарства,Сергей Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители