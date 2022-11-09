Кардиолог назвал четыре симптома для обращения к врачу

Появление загрудинных болей, аритмии, одышки и повышенного давления могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, в этом случае рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Об этом заявил кардиолог Сергей Васильев.

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По его словам, загрудинные боли связаны с сердечными патологиями. Они появляются при физической нагрузке и не зависят от положения тела.

Такие боли могут проявляться даже в комфортных позах. Кроме того, аритмия свидетельствует о нарушении сердечного ритма.

Она проявляется в виде учащенного или замедленного сердцебиения, что становится сигналом о проблемах со здоровьем. Появление одышки также свидетельствует о нарушениях в сердечно-сосудистой системе.

Симптом считается нормальным лишь после тяжелого труда. Если одышка возникает даже при незначительных нагрузках, то это повод посетить специалиста.